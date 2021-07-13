شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع عبد الله مجدى لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى بيراميدز فى إنهاء كل التفاصيل مع نظرائهم فى نادى مصر للمقاصة للتعاقد مع عبد الله مجدى جناح الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون أولى صفقات الفريق السماوى استعداداً للموسم الجديد، ودخل الناديان فى مفاوضات حول الصفقة منذ أيام قليلة بناء على رغبة اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز الذى طلب التعاقد مع اللاعب لإعجابه الشديد بقدراته الفنية والبدنية، واتفق بيراميدز والمقاصة على الخطوط العريضة للصفقة حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب لمدة خمسة مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة فى عضون 48 ساعة عقب وصول الاستغناء الرسمى من المقاصة لبيراميدز.

وفى سياق آخر كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، حقيقة دخول القلعة البيضاء فى مفاوضات رسمية مع الثنائى رمضان صبحى وعبد الله السعيد لاعبى بيراميدز للتعاقد معهما فى الميركاتو الصيفى.

وقال عمرو الدردير، فى تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن رمضان صبحى وعبد الله السعيد من أفضل اللاعبين فى الدورى المصرى، لكن لم تحدث أى مفاوضات بين الزمالك واللاعبين أو بين الزمالك ونادى بيراميدز لإتمام هذه الصفقات.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، تركز تماما فى ضرورة إنهاء الموسم الحالى بحصد لقبى الدورى وكأس مصر، رافضة الدخول فى أى أمور جانبية قد تهدد تحقيق هذا الهدف.

وشدد عمرو الدردير على أنه بالتأكيد رمضان صبحى وعبد الله السعيد يمثلان إضافة قوية لأى فريق لكن حتي الآن لم يدخل الزمالك في أي مفاوضات رسمية أو غير رسمية للتعاقد مع أي لاعب منهما.