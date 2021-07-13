الأهلى يقرر اصطحاب شيف وأخصائى تعقيم فى رحلة النهائى الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اصطحاب الشيف الخاص بالفريق وكذلك أخصائى تعقيم لرحلة المغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها السبت المقبل.

ويخوض فريق الأهلى مراناً صباح اليوم الثلاثاء بالتتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة مصر المقاصة فى الدورى ثم تطير البعثة عصر للمغرب لخوض نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلى على المقاصة بأربعة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الجيس بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات أمس على أن يخوض الفريق مراناً صباح اليوم بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون فى ملعب التتش قبل المران من أجل وضع برنامج الفريق لنهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

ويناقش موسيمانى مع معاونيه ترتيبات رحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا المُرتقب وتدريبات الفريق وأستعداته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.