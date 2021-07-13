شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يطير للمغرب اليوم لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد خوض المران الصباحي على ملعب مختار التتش ومن ثم التوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة الخاصة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر مبكرا إلى المغرب من أجل التعود على الأجواء وظروف الطقس في مدينة الدار البيضاء التي تستضيف النهائي على ملعب مركب محمد الخامس، ومن أجل بدء التحضير للمباراة النهائية واستكشاف المنافس من المغرب والتدرب على الجمل التي ينوي موسيماني تطبيقها في المباراة النهائية.

في سياق مغاير، أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على المقاصة بأربعة أهداف لهدف، مؤكدا أن الأهلي قدم مستويات مميزة والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات.

أضاف: كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة، مشيا إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.

شدد على أن معظم الكرات التي قمنا بها في مباراة المقاصة كانت بناء على تدريبات تدربنا عليها وظهرنا بها في مباريات سابقة، ربما لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن أغلب الكرات التي عملنا عليها كانت تتم بشكل جيد وأتمنى أن نكون أفضل مستقبلًا، مؤكدا أنه ليس له فضل فيما وصل إليه محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر، مؤكدا أنه لا يريد أن يحصل على امتياز من وراء تألق شريف، باعتبار أنه من وصل للعمل الذي يقوم به الآن بفضل اجتهاده، لكن لا يوجد أي تدريبات تخصصية وضعتها له.