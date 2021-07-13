لابورتا: مفاوضات ميسي متقدمة.. وليو: أنا منفصل الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مازال الجدل مثار حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتهى عقده مع برشلونة بنهاية شهر يونيو الماضي، وعدم وضوح موقفه بشأن ما إذا كان سيبقى داخل الفريق الكتالوني أم سيقرر خوض تجربة أخرى.

وشهدت الفترة الماضية، تواجد ميسي رفقة منتخب بلاده الذي تُوج ببطولة كوبا أمريكا بعد التغلب على البرازيل في المباراة النهائية بهدف دون رد، ليحقق "ليو" أول بطولة بقميص التانجو وهو في عمر الـ34 عاما.

ولا يتوانى خوان لابورتا رئيس برشلونة عن التأكيد في كل مناسبة على استمرارية ميسي مع الفريق الكتالوني، وأكد مؤخرًا أن "المفاوضات تتقدم بشكل كافٍ".

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "لا شيء مستحيل، تجديد ميسي يتقدم بشكل كافِ".

وأضاف: "كل كتالونيا وبرشلونة وعالم كرة القدم سعداء بتتويج ميسي ببطولة كوبا أمريكا، إنه لأمر مثير أن نرى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بأول ألقابه مع منتخب بلاده.. جميعنا نبكي بفرح".

وتابع: "ميسي سعيد، ونحن سعداء من أجله، لقد كانت لحظة مؤثرة أن نرى ميسي يبكي.. الفوز في ماراكانا أمر جيد وسيُسجل في التاريخ، نحن سعداء أيضًا بمواطنه ولاعب برشلونة الجديد سيرجيو أجويرو".

على الجانب الآخر، نقلت الشبكة ذاتها تعليقا لميسي عن مستقبله وقال: "أنا منفصل عن كل شيء الآن، لا أنظر إلى أي شيء.. سأستمتع بهذه اللحظة ".

وأتم: "أستعد للذهاب في إجازة مع عائلتي، الحقيقة أنني سعيد للغاية، ومن الصعب شرح السعادة التي أشعر بها".

وانضم ميسي لبرشلونة منذ عام 2000، وتدرج عبر فرق الفئات السنية المختلفة للفريق الكتالوني، حتى تم تصعيده للفريق الأول للبارسا في عام 2005، وكانت آخر مرة وقع فيها ليو على عقد جديد لبرشلونة في يوم 25 نوفمبر 2017، حتى 30 يونيو 2021.