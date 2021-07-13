منع جالاتا سراي من دخول اليونان لخوض لقاء أولمبياكوس وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير إعلامية، عن قيام مسؤولو مطار أثينا اليوناني، مساء أمس الإثنين، بمنع فريق جالاتا سراي التركي من دخول اليونان حيث كان من المقرر أن يخوض مباراة ودية ضد أولمبياكوس، وذلك بسبب عدم صلاحية اختبارات كورونا.

وذكرت شبكة "bein sports" أن نادي جالاتا سراي قدم اختبارات " PCR" لمدة أقل من 72 ساعة، لكن السلطات اليونانية أكدت بأن بروتوكول الدخول من تركيا يتطلب اختبارات أقل من 24 ساعة.

وأوضحت أن النادي التركي رفض الخضوع لمزيد من اختبارات كورونا، وبعد انتظار دام ساعتين في المطار، عاد إلى اسطنبول.

ومن جانبه، قال وزير الحماية المدنية نيكوس خاردالياس لاحقاً إن فريق جالاتا سراس رفض الخضوع لاختبار سريع وفقًا لبنود القانون اليوناني الحالي.

ونشر جالاتا سراي رسالة عبر موقعه الرسمي اشتكر من "تمييز صريح" ضده واتهم سلطات المطار بمعاملة النادي "بطريقة غير لائقة ومتغطرسة جدا" على حد وصفه.

وكان النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، متواجدا في قائمة فريقه التي كانت تستعد لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني وديا.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة في تدريبات الفريق التركي، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخراً، في أحد المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن نادي جالاتا سراي رفض السماح لمصطفى محمد التواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.