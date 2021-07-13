حكم المباراة يحسم مصير هدف شريف في مرمى مصر للمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمود عاشور الحكم الذي أدار مباراة مصر للمقاصة والأهلي في بطولة الدوري، احتساب الهدف الثالث للأهلي لمحمد شريف وليس لمدافع الفريق الفيومي.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول هوية صاحب الهدف الثالث في مباراة الأهلي والمقاصة خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري We المصري خاصة وأن الأمر بات متعلقًا بالتنافس على لقب هداف المسابقة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عاشور: "تم اعتبار اللعبة ارتداد، وهناك فرق بين الارتداد وبين تعمد لعب الكرة".

وتابع: "لا يوجد نص قانوني صريح يوضح اللعبة، لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعطينا صلاحية بالتفكير (شغل دماغك)، فعلى سبيل المثال إذا جاء الهدف من تسديدة خارج منطقة الجزاء وارتطمت الكرة في حائط الفريق المنافس ثم دخلت المرمى يتم احتسابه هدفا لمسدد الكرة وليس هدف ذاتي".

وأضاف: "تسديدة من لاعب ارتطمت في القائم أو العارضة ثم ارتدت إلى المدافع أو حارس المرمى ثم سكنت الشباك يتم احتسابها ارتداد ويُسجل الهدف باسم اللاعب مسدد الكرة".

وواصل: "لكن إذا تحرك المدافع نحو الكرة وأثناء تشتيتها أخطأ وسكنت الكرة مرماه فهنا تُحتسب هدف ذاتي".

وأكمل: "تواصلت مع لجنة الحكام في اللعبة، وتم التأكيد على أنها ارتداد وليست هدف ذاتي، ما يعني أن الهدف تم احتسابه لمحمد شريف".

وعما أثير حول تحويل اللعبة إلى اللجنة لمناقشة الواقعة، قال: "أرسلت اللعبة أمس (الاثنين) إلى اللجنة الفنية بلجنة الحكام".

وعن صحة الهدف الأول للأهلي الذي سجله محمد شريف، قال عاشور: "تحدثت مع غرفة الفيديو وطلبت منهم التأكد من صحة الهدف وهل حدث خطأ قبل التسجيل في المرمى أم لا، وتم إبلاغي باستمرار اللعب واحتساب الهدف".

وكان أحمد مودي لاعب المقاصة، قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن هدف التعادل للأهلي جاء من خطأ واضح على محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر الذي منعه من الارتقاء في الهواء لتشتيت الكرة.. طالع تصريحات مودي من هنا