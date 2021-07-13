"أنا آسف".. راشفورد يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات بعد خسارة يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خرج الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد عن صمته، وقام بالرد على الانتقادات العنصرية التي تعرض لها بعد خسارة منتخب بلاده لنهائي بطولة أمم أوروبا 2020.

وخسرت إنجلترا لقب يورو في مباراة النهائي ضد إيطاليا بركلات الترجيح 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأهدر الثلاثي ماركوس راشفورد، جادون سانشو وبوكايو ساكا لإنجلترا، بينما أهدر بيلوتي وجورجينو للمنتخب الإيطالي.

وتعرض الثلاثي لانتقادات عنصرية لاذعة، كما تم تشويه وتخريب جدارية لراشفورد على مقهى بجنوب مانشستر مما اضطر الشرطة لفتح تحقيقا في الواقعة.

وعلق راشفورد على تلك الانتقادات، ونشر بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه: "لا أعرف من أين أبدأ ولا أعرف كيف أصف ما أشعر به في هذا الوقت بالضبط، لقد مررت بموسم صعب، أعتقد أن هذا كان واضحًا للجميع وربما ذهبت إلى ذلك النهائي مع انعدام الثقة".

وأضاف: "لقد دعمت نفسي دائمًا من أجل ركلة الترجيح لكن شيئًا ما لم يكن على ما يرام، خلال تلك الفترة الطويلة، كنت أنقذ نفسي بعض الوقت وللأسف لم تكن النتيجة التي أردت تحقيقها".

وتابع: "شعرت كما لو أنني خيبت أمل زملائي في الفريق، شعرت كما لو أنني خذلت الجميع، يمكنني تسجيل ركلات الترجيح وأنا نائم، فلماذا لم أفعلها؟ ربما لا توجد كلمة لوصف شعورها تمامًا".

وواصل: "كل ما يمكنني قوله هو آسف، أتلقى النقد بشأن أدائي طوال اليوم، ركلة الترجيح لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، كان يجب أن تدخل ، لكنني لن أعتذر أبدًا عن هويتي ومن أين أتيت".

وأكمل: "لم أشعر بلحظة أكثر فخراً من ارتداء قميص الأسود الثلاثة على صدري ورؤية عائلتي تهتف لي وسط حشد من عشرات الآلاف، حلمت بأيام مثل هذه، الرسائل التي تلقيتها اليوم كانت إيجابية وكنت على وشك البكاء".

وأتم: "الأشخاص الذين كانوا يدعمونني مستمرون في ذلك.. أنا ماركوس راشفورد، رجل أسود يبلغ من العمر 23 عامًا من ويثينجتون ويثينشو ، جنوب مانشستر، إذا لم يكن لدي أي شيء آخر فلدي ذلك.. شكرا لجميع الرسائل اللطيفة ، شكرا لك، سأعود أقوى، سنعود أقوى."