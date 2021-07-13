كارتيرون: الأهلي "محمي".. عقوبة عاشور كانت قاسية.. والخطيب قائد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول للزمالك، إن الأهلي "محمي" بقدر أكبر من النادي الأبيض، مضيفًا أن عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق كانت قاسية.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، قال كارتيرون: "محمد شريف كان لاعبا شابا عندما كنت في الأهلي ولم يكن ضمن القائمة الإفريقية ولم يتحل بالخبرة الكافية، لكنه حقق مستوى رائعا في الوقت الحالي وسعيد جدا لما وصل إليه مع الأهلي وأقدره كثيرا".

وأضاف: "هناك معلومات أقل تخرج من الأهلي عن الزمالك، الأهلي (محمي بطريقة أكبر) مثلما حدث مع محمد الشناوي من قبل، أما فيما يخص لاعبي الزمالك هناك العديد من الأمور الخاصة التي تخرج بصورة قوية على وسائل التواصل، تحدثت في هذا الأمر مع رئيس النادي لكي يظل الفريق مستقرا ويحافظ على حالته الذهنية".

وتابع: "العقوبة ضد إمام عاشور كانت قاسية، وكان لا بد أن يتم وضع سن اللاعب في الاعتبار، وتم تضخيم الأمر بالنسبة لبطولة بحجم دوري الشباب".

وتحدث مدرب الأهلي السابق عن محمود الخطيب رئيس النادي، وقال: "محمود الخطيب قائد كبير وكان يقوم بكل شيء ويسهل الأمور لي عندما كنت أدرب الأهلي وأنا أحترمه كثيرا، أمر مميز بالنسبة للأهلي أن يكون رجل بنفس قوته يدير النادي".

وواصل: "مهمتي المقبلة هي قيادة منتخب إفريقي في بطولة كأس العالم، أعلم أن هذا الأمر من الممكن أن يحدث، هذا ضمن أحد أهدافي في المستقبل".

وأكمل: "من الأمور السلبية في الدوري هو الفارق بين المباريات وتأخر انطلاق المسابقة، هذا يعطي صعوبات في جلب لاعبين ورأينا حالة فرجاني ساسي، من الطبيعي أن ينتهي الدوري في يونيو لكن هذا لم يحدث، تواريخ المباريات تؤثر على الفرق الكبرى خاصة في دوري الأبطال".

وأتم: "أشكر جماهير الزمالك، أشعر بحبهم لي وللنادي، عندما توليت تدريب الزمالك والأهلي كنت أعلم أن الشعب المصري يشجع إما الأهلي أو الزمالك، ودائما ما يتطلع مشجعو الناديين إلى حصد الألقاب".