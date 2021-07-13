شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مراكز في الاتحاد السكندري تنتظر الدعم الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، 8 مراكز بحد أقصى، في صفوف زعيم الثغر تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت على راس المراكز، حراسة المرمى الذي بات أولوية قصوى في النادي، في ظل رغبة الزمالك في عدم تمديد إعارة محمد صبحي لسيد البلد، واستبعاد عماد السيد من المشاركة في الأشهر الخمسة الأخيرة.

ويستهدف العميد تدعيم قلب الدفاع بلاعبين مميزين في ظل غموض موقف الجامايكي داميون لوي نانا الذي ينتهي عقده مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، وكذلك العروض التي تلقاها محمود رزق.

ويأتي خط الهجوم ضمن المراكز التي تؤرق الجهاز الفني للاتحاد السكندري بعد هروب الجامايكي روماريو ويلياميز وعدم وضوح الرؤية حول رزاق سيسيه.

وعاد فريق الاتحاد السكندري للتدريبات اليومية مساء أمس عقب الراحة السلبية التى منحها حسام حسن مدرب زعيم الثغر، للاعبين والذى غاب عن تدريبات الأمس.

وخاض الاتحاد السكندري، تدريباته أمس تحت قيادة المدرب العام طارق سليمان والذى تلقى تعليمات من العميد بخوض التدريبات على فترتين ابتداء من اليوم فترة صباحية والفترة الثانية تقام في السابعة مساء، استعداد لعودة الدوري، حيث يخوض الاتحاد أولى مبارياته أمام الزمالك يوم 7 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية.

وانضم الثنائي محمد صبحى وعمار حمدي للمنتخب الأولمبي، كما غاب عن تدريبات الاتحاد الثلاثي الأجنبي، دايمون لوى وأوكوي وروماريو للانقطاع عن التدريبات وعدم العودة للفريق.

ويغيب أيضا عن الاتحاد محمود شعبان وكريم الديب وخالد الغندور ورزاق سيسية للإصابة، كما غاب عن تدريبات الفريق عمر الميدانى والذى سافر إلى سوريا لقضاء إجازته.

ومنح حسام حسن، الفرصة لعدد من الناشئين للتواجد وسط تدريب الاتحاد للتعرف على قدراتهم الفنية من جهة، ومن جهة أخرى لتعويض النقص العددي.