تعرف على برنامج الأهلى اليوم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، العاشرة صباح اليوم الثلاثاء موعداً للتجمع فى مقر النادى، على أن يخوض الفريق مرانه فى الحادية عشرة صباحاً وعقب نهاية التدريبات يتناول الفريق وجبة الغداء، على أن يتم التحرك نحو مطار القاهرة بحافلة الأهلى فى الثانية ظهرا لتنطلق رحلة المارد الأحمر للمغرب فى الثالثة عصراً وتصل الدار البيضاء فى الثامنة مساءً.

وفاز الأهلى على المقاصة بأربعة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الجيس بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلى على راحة من التدريبات أمس على أن يخوض الفريق مراناً صباح اليوم بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون فى ملعب التتش قبل مران اليوم من أجل وضع برنامج الفريق لنهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

ويناقش موسيمانى مع معاونيه ترتيبات رحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا المُرتقب وتدريبات الفريق واستعداداته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.