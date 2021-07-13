تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2021 عدة مباريات مهمة على صعيد الدوريات العربية.



وستكون الأنظار مسلطة بشكل واضح على دوريات المغرب والجزائر والسودان.

ويتسضيف الجيش الملكي نظيره فريق يوسفيه برشيد في الجولة الـ27 من الدوري المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة مساء بتوقيت الرباط، وستنقل على القناة الرياضية المغربية.

ويخوض نهضة بركان مباراته المهمة في الجولة الـ27 من الدوري المغربي، أمام فريق حسنية أغادير.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة وربع مساء بتوقيت الرباط، وستنقل على القناة الرياضية المغربية.

يستضيف شباب بلوزداد نظيره فريق جميعة أولمبي الشلف في الجولة الـ31 من الدوري الجزائري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة مساء بتوقيت الجزائر.

وستذاع المباراة عبر القناة الجزائرية على الهواء مباشرة.

يبحث فريق وفاق سطيف مواصلة تصدره للدوري الجزائري، وذلك عندما يلاقي مولودية وهران في الجولة الـ31.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

وستقوم القنوات الوطنية الجزائرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

تقام مساء الثلاثاء مباراة ديربي بين فريقي مولودية الجزائر واتحاد الجزائر في الجولة الـ31 من الدوري الجزائري.

وينتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

وستنقل قناة الجزائرية مباراة مولودية الجزائر وإتحاد الجزائر على الهواء مباشرة.

يخوض الهلال مواجهة مهمة عندما يلاقي فريق الشرطة القضارف، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السوداني.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت الخرطوم.

وستقوم قناة الملاعب والرياضة السودانية بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجميع الجماهير في البلاد.