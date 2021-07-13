شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلم تقريرا عن "حاوي" الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، عن حالة وليد سليمان، نجم الفريق، الذي يُعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويحتاج وليد سليمان برنامج تأهيلي لمدة أربعة أسابيع على أقل تقدير حتى يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية، ويستفسر موسيماني من طبيب الاهلي عن حالة وليد سليمان ومدى إستجابته للبرنامج التأهيلي.

واستقر الاهلي على اصطحاب وليد سليمان مع بعثة الفريق في رحلة المغرب لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري باعتباره أحد كباتن الفريق على سبيل دعم زملائه في هذه المباراة المهمة رغم أنه سيكون خارج قائمة الفريق فيها.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية، الإثنين، بعد الفوز على المقاصة أمس 4-1، على أن ينتظم الفريق في التدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، خاصة أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء على استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.

وتتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري، وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.