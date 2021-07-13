شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الثلاثاء على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى فى تدريبات المارد الآحمر استعداداً للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دوري الأبطال الأفريقى، وغاب لطفى عن الاهلى فى مباراتى المقاولون العرب ومصر المقاصة بسبب معاناته من شد بسيط فى العضلة الأمامية، وأشار الجهاز الطبي إلى أن على لطفي سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى المغرب اليوم الثلاثاء لخوض نهائي أفريقيا أمام الفريق الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على المقاصة برباعية دون رد سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.