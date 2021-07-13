اليوم.. مؤتمر صحفى للجنة الأولمبية حول المشاركة فى طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للجنة الأولمبية حول المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونوكى ماساكى سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا فى السادسة بأحد الفنادق بمصر الجديدة، للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التى تم وضعها منذ خمس سنوات فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
ويحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين فى مصر حاليا، حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولى الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.
يشهد المؤتمر الإعلان عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر الذى ستشارك به البعثة فى أولمبياد طوكيو، وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التى سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم إنجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.
ويستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الخطط التى وضعتها الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد ريودى جانيرو 2016 وطريقة تنفيذها وما تم إنجازه والأهداف التى حققها كل اتحاد خلال الخمس سنوات من خلال الخطط الرسمية التى اعتمدت وأيضا الخطة الإضافية التى تم اعتمادها بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضى 2020 لتقام العام الحالى 2021 والذى تبعه خطة إضافية واستثنائية بعد زيادة مدة التأهيل لعام إضافي.
ويشرح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ما تم إنجازه حتى يصل عدد المتأهلين لعدد 134 لاعبًا ولاعبة لتكون أكبر بعثة مصرية تشارك فى تاريخ مشاركة مصر فى دورات الألعاب الأولمبية وعدد البطولات والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة من قبل كل اتحاد رياضي.
ويوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحفى كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو وخطة العمل التى ستتم هناك وتطلعات البعثة المصرية من المشاركة بناء على الخطط التى تم وضعها وتم تنفيذها.
وجهز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كتاب الطريق إلى طوكيو يتضمن كل ما تم خلال السنوات الماضية من قبل كل اتحاد رياضي.