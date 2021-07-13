شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اليوم الأول في معسكر سيراميكا.. ضياء السيد عامل مهمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، دور عامل المهمات في مران فريقه مساء أمس الإثنين، وضرب مثلا في التفاني بالعمل، حينما قرر مساعدة العمال على حمل أدوات التدريب لأرض الملعب، وتوزيعها بالشكل الذي يخطط التكتيك الخاص به في المران.

وخاض فريق سيراميكا أول يوم في المعسكر المغلق الذي بدأ اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل، وتتخلله ثلاث مباريات ودية مع البنك الأهلي ولسوان والإنتاج الحربي.

وفضل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق بخوض مباريات قوية في ظل الغياب الطويل عن المباريات الرسمية، قبل مباراة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل بالدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلي، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.