شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: أحمد عبد القادر أفضل من الشحات وطاهر.. وصلاح محسن "مبيحبش" مركزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أن على النادي الأهلي بيع ديانج خلال الفترة الحالية، مضيفا:"إذا كنت مسئولا في الأهلي لوافقت على بيع ديانج خاصة أنه وصل لأعلى فورمة ممكنة وسيجلب مبلغا كبيرا للنادي وأضم لاعبا أجنبيا جديدا أعيد اكتشافه واستثمر فيه".

تابع صدقى حديثه الإذاعى عن أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار إلى فريق سموحة السكندرى: "لاعب إمكانياته كبيرة ويستطيع صناعة الفارق مع الأهلي وقادر على منافسة طاهر والشحات بل ويتفوق عليهم، لأنه يجيد إنهاء الهجمات بشكل أفضل منهم.".

أكد صدقي، أن الأ هلي يعيش أفضل فتراته الآن، مواصلا: " الأهلى يعيش أفضل فتراته، وموسيماني استطاع وضع يده على عناصر القوة بالفريق مع مرور الوقت والجمهور لم يكن راض عن الأداء في البداية".

وأكمل:" بصمة موسيماني الآن واضحة وحاضرة في المباريات الكبيرة، وعناصر الفريق ساعدت موسيماني كثيرا في طريقة اللعب".

وانتقل بالحديث عن صلاح محسن قائلا: "مش بيحب مركز الجناح"، دربته في سموحة من قبل وأكد لي أنه لا يفضل مركز النجاح وأنه يفضل اللعب كمهاجم مشيرا بأنه لاعب يلتزم بالتعليمات.

وأتم كلماته: صلاح محسن "متكتف" في مركز الجناح وإذا حصل على حريته في مركز المهاجم سيكون أداؤه أفضل من ذلك بكثير.