شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب صباح اليوم في التتش قبل رحلة نهائي أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مراناً صباح اليوم الثلاثاء، بالتتش بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة مصر المقاصة فى الدوري ثم تطير البعثة عصر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، بأستاد الجيس بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس على أن يخوض الفريق مراناً صباح اليوم بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون في ملعب التتش قبل مران غداً من أجل وضع برنامج الفريق لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويناقش موسيماني مع معاونيه ترتيبات رحلة المغرب لخوض نهائي أفريقيا المُرتقب وتدريبات الفريق وأستعداته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.