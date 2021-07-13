كارتيرون: كنت اتمني ضم "أفشة" للزمالك..والتحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لديه ثقة في حسين لبيب رئيس النادي موضحا أنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلة .
وقال "كارتيرون" خلال تصريحات تليفزيونية ببرانمج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" ان التحكيم المصري هو الأفضل في إفريقيا كما تحدث عن الفارق بين النادي الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني .
وأضاف : تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي و المنافسة مع الأحمر قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير.
وعن التحكيم في مصر قال مدرب الزمالك : التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا
وتحدث كارتيرون عن مدرب الاهلي قائلا : موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، وليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.