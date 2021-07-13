كارتيرون: كنت اتمني ضم "أفشة" للزمالك..والتحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لديه ثقة في حسين لبيب رئيس النادي موضحا أنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلة .

وقال "كارتيرون" خلال تصريحات تليفزيونية ببرانمج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" ان التحكيم المصري هو الأفضل في إفريقيا كما تحدث عن الفارق بين النادي الأهلي تحت قيادة فايلر وموسيماني .

وأضاف : تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي و المنافسة مع الأحمر قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير.

وعن التحكيم في مصر قال مدرب الزمالك : التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا

وتحدث كارتيرون عن مدرب الاهلي قائلا : موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، وليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.