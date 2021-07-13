شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رباعية المقاصة.. الأهلى "عقدة" باسم مرسى فى 11 مباراة بالإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء فوز الأهلى برباعية مقابل هدف على مصر المقاصة فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والذى أقيم على ستاد السويس الجديد ليزيد أوجاع باسم مرسي مهاجم الفريق الفيومى الحالى والزمالك السابق ، فلم يستطع باسم مرسى تحقيق الفوز على الاهلى فى 11 مباراة خاضها أمام المارد الاحمر بالدوري بقمصان كل الفرق التى لعب لها حيث خسر 8 مباريات وتعادل فى ثلاثة لقاءات وسجل هدفين بقميص الانتاج.

ونجح باسم مرسى فى هز شباك الأهلى بالدور الأول لدوري هذا الموسم حينما سجل هدفاً بقميص الإنتاج الحربى فى المباراة التى خسرها فريقه برباعية، وسجل باسم مرسى هدفين فقط فى شباك الأهلى بالايجيبشن ليج طوال تاريخ وكان ذلك اثناء لعبه للإنتاج الحربى.

فيما سجل باسم مرسى أربعة أهداف فى شباك الأهلى بقميص الزمالك وكانت جميعها بكأس مصر، وفاز باسم مرسى على الأهلى ثلاثة مرات طوال 15 مباراة وكانت الانتصارات الثلاثة إبان وجوده لاعباً بالزمالك وذلك بكأس مصر مرتين وبمباراة السوبر المحلى بركلات الترجيح.