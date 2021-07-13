شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: اتحاد الكرة "نام" على بطولة 1999.. وإحنا اعتبرنا نفسنا فوزنا بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الكرة المصري "نام" على بطولة 1999، ولم يتم الإعلان عن البطل حتى الآن.

وقال حامد في تصريحات تلفزيونيةـ إن الزمالك اعتبر أنه الفائز في البطولة بغض النظر عن قرار الاتحاد المصري ، متابعا:" باللوائح والقوانين سنجد أن الزمالك هو البطل في الموسم المنصرم".

وأضاف :"سيد نيمار أحد أهم المواهب في قطاع الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول وكارتيرون بيجهزه للاعتماد عليه".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي،

ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.