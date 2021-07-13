شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ساسي لن يجدد تعاقده ويلعب على مشاعر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن التونسي فرجاني ساسى يدغدغ مشاعر جماهير الزمالك، وقال: "بكل آسف ساسي يداعب مشاعر الجماهير، إذا يظهر عبر إنستجرام بشعار الزمالك ويدغدغ مشاعر الجماهير، فليأت لمصر ويدغدغ مشاعر مجلس الإدارة بالجلوس من أجل التفاوض".

وأكد الدرديري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أن لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لن يجدد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه يدغدغ مشاعر جماهير القلعة البيضاء".

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك: "فرجاني ساسي تقريبا لن يجدد عقده مع الزمالك، لا أستطيع حسم موقفه بشكل نهائي إلا عن طريق النادي".

في سياق متصل، يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن التونسي فرجانى ساسى سيندم على رحيله من الزمالك، موضحا أنه بدأ يستشعر رغبة اللاعب في الرحيل في الأيام الأخيرة له مع القلعة البيضاء.

وأضاف كارتيرون: "الدوري المصري أفضل وأقوى دوري في أفريقيا، وفخور بالعمل فيه وبتجربتي مع أكبر ناديين في القارة، ولدنيا إمام عاشور هو خير بديل للتونسي فرجاني ساسي، ويمكن الاستفادة منه في المستقبل لأن لديه إمكانيات فنية كبيرة".