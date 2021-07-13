كارتيرون: لدينا الرغبة في الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، أن الزمالك لديه الرغبة فى الفوز بالدورى المصرى هذا الموسم ودورى ابطال إفريقيا الموسم المقبل قائلا: "لدينا الرغبة فى الفوز بالدورى ودورى أبطال أفريقيا".

وأكد كارتيرون فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "من الأمور السلبية فى الدورى هو الفارق بين المباريات وتأخر انطلاق المسابقة، هذا يعطى صعوبات فى جلب لاعبين ورأينا حالة فرجانى ساسى، من الطبيعى أن ينتهى الدورى فى يونيو لكن هذا لم يحدث، تواريخ المباريات تؤثر على الفرق الكبرى خاصة فى دورى الأبطال".

وتابع كارتيرون : "الدورى المصرى أصعب وأقوى من دورى أبطال أفريقيا بدليل أن الأهلى سيلاعب منافسا سهلا فى النهائى الإفريقى، والأهلى والزمالك متساويان فى بعض النقاط، لكن حينما تحدث مشاكل يكون الأهلى لديه حماية أكبر بعض الشيء مثل واقعة الشناوى وتخفيف عقوبته".

وأكمل المدير الفنى للزمالك: "خلال فترتى مع الأهلى، الأمور كانت تعتمد على الكثير من الأشياء، لعبنا مباريات فى ظروف وتوقيتات صعبة لم تخدمنى، وبالنسبة لى، أعطيت ما استطعت أن أعطيه وبذلت قصارى جهدى وقمت بعمل جيد، لكنى أحمل ذكريات طيبة مع الأهلي".

وختم كارتيرون: "الـ VAR حقق العدالة فى كرة القدم، والتحكيم فى تطور ملحوظ، وأرى أن مواجهات المصرى وطلائع الجيش والإسماعيلى هى الأصعب هذا الموسم".