شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أتوقع انتقال صلاح لباريس ومصطفى محمد مكانه أكبر الدوريات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن يكون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الوجهة المقبلة للفرعون المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه إذا كان مكان محمد صلاح لفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ووجه كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، التحية لمصطفى فتحي لاعب جالاتا سراي التركي على ما يقوم به، مشددا على أن عودته للزمالك واردة.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن مصطفى محمد لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، موضحا أن منتخب بلاده فرنسا لم يلعب اليورو بروح للفوز بالبطولة وأن مهمته القادمة ستكون قيادة منتخب أفريقي في كأس العالم.

وقال كارتيرون: "رئيس الأهلى الحالي قائد كبير وسهل لي الأمور كثيرا وقت تدريبي الأهلي وأنا سعيد لما وصل إليه محمد شريف مع الأهلي خلال الفترة الماضية".

وطالب كارتيرون بوضع قوانين منظمة لبطولات الشباب، مشيرا إلى أن عقوبة إمام عاشور قاسية، وغياب أبوجبل وعواد لأسباب فنية.