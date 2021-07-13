شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أتوقع انتقال صلاح لباريس ومصطفى محمد مكانه أكبر الدوريات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن يكون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الوجهة المقبلة للفرعون المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أنه إذا كان مكان محمد صلاح لفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.
ووجه كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، التحية لمصطفى فتحي لاعب جالاتا سراي التركي على ما يقوم به، مشددا على أن عودته للزمالك واردة.
وأضاف المدير الفني للزمالك أن مصطفى محمد لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، موضحا أن منتخب بلاده فرنسا لم يلعب اليورو بروح للفوز بالبطولة وأن مهمته القادمة ستكون قيادة منتخب أفريقي في كأس العالم.
وقال كارتيرون: "رئيس الأهلى الحالي قائد كبير وسهل لي الأمور كثيرا وقت تدريبي الأهلي وأنا سعيد لما وصل إليه محمد شريف مع الأهلي خلال الفترة الماضية".
وطالب كارتيرون بوضع قوانين منظمة لبطولات الشباب، مشيرا إلى أن عقوبة إمام عاشور قاسية، وغياب أبوجبل وعواد لأسباب فنية.