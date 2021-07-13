شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلى مع فايلر هو نفسه مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على أنه لا يوجد اختلاف بين فترة السويسري رينيه فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الأهلي، قائلا: " الأهلى مع فايلر هو نفسه مع موسيمانى، الأحمر كان يفوز بالبطولات مع فايلر وكان سيفوز بدوري الأبطال إن كان استمر مع الفريق، ثم جاء موسيماني وحصد اللقب".

وأوضح المدير الفني لفريق الزمالك، موقفه من تأجيل مباريات الزمالك لحين خوض الأهلى لمؤجلاته وتحديدا رأيه في تأجيل لقاء غزل المحلة الأخير في الدوري.

وأكد كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "فيما يخص المباراة الأخيرة التي تم تأجيلها فهذا أمر جيد بالنسبة لنا، لكي يتم تقليص الفارق مع الأهلي في عدد المباريات".

وأضاف المدير الفنى للزمالك: "قيل لنا إن استاد القاهرة ليس جاهزًا وكان علينا إيجاد ملعب آخر، ولكن تأجيل مباراة المحلة ليس مشكلة كبيرة، وأقول للاعبي الزمالك كل أسبوع أن هناك صعوبة في المنافسة مع الأهلي حتى نهاية الموسم، هناك العديد من المباريات والضغوط للمنافس الذي يعتبر أفضل فريق في إفريقيا والذي سيخوض مباراة نهائي إفريقيا، وبالتالي المنافسة قوية بالفعل".

وبالعودة للحديث عن موسيماني قال كارتيرون: "موسيماني مدرب كبير وأعرفه جيدًا وواجهته عندما كان يدرب صن داونز، ومنذ أن تولى تدريب الأهلي وهو يحقق نجاحات، وحتى وإن كانت لدي الرغبة دائما في الفوز عليه إلا أنني أحترمه كثيرا".