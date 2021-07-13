شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يسابق الزمن لتجهيز شادى حسين لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي بنادى سيراميكا، بقيادة الدكتور فريد رضوان، الزمن لتجهيز مهاجم الفريق شادى حسين، لمواجهة الأهلى المقرر لها 5 أغسطس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 23 بالدوري، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب قبل مواجهة اسوان الأخيرة، بشرخ في أصبع القدم.

وأعلن دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، غياب شادي حسين، مهاجم الفريق، لمدة 3 أسابيع وذلك لإصابته بشرخ في إصبع قدمه، وخضع اللاعب لأشعة الأسبوع الماضي، وأثبتت إصابته بشرخ في إصبع القدم يغيب على أثرها لمدة 3 أسابيع.

وأكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن الجهاز الفني للفريق استقر على خوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق خلال الفترة الحالية، واستقر الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، على خوض 3 مواجهات مع أندية البنك الأهلي ثم أسوان وأخيرًا الإنتاج الحربي.

وفضل الجهاز الفني تجهيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق بخوض مباريات قوية في ظل الغياب الطويل عن المباريات الرسمية، قبل مباراة الأهلي يوم 5 أغسطس المقبل بالدوري الممتاز.