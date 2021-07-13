شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: لا توجد مباراة بدون أخطاء.. والـvar أعاد الهدوء للاعبين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولي محمود عاشور، أن التحكيم المصري يتسم بالنزاهة قائلا: "نحن كحكام لا نهتم بألوان قمصان اللاعبين ونحسب ما نراه، وغالبية حكام مصر لا يتأثرون بالألوان، وأعتقد أن الأمور التحكيمية أصبحت أفضل".

وعن مباراة الأهلي ومصر المقاصة، التي أدارها مساء السبت المقبل في إطار مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، قال عاشور إنها كانت جيدة تحكيميًا وأنا راضٍ عن أدائي فيها.

وأضاف الحكم الدولى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "لا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية، لكن طالما الأخطاء غير مؤثرة فهذا نجاح، وفي بروتوكول تقنية الفار لا يهم أن ندقق في الفرصة كثيرًا ونستغرق وقتًا، من أجل تحقيق العدالة".

وأكد على حجم الإضافة التي أضفتها تقنية الفار للتحكيم في مصر قائلا: "بعد تطبيق الفار أصبح لاعبي الدوري المصري أكثر هدوءً والتزامًا".

وأنهى الحكم الدولى محمود عاشور إجراءات السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام فى اليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 11 أغسطس، حيث يشارك حكما للفار فى منافسات كرة القدم.

وحصل عاشور على خطاب من الجبلاية بهدف استخراج قرار وزارى للسفر، مع إنهاء إجراءات الحجز والطيران التي تتم بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم الدولي المصري محمود عاشور في القائمة النهائية المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 المقرر لها يوليو المقبل.

وأدار محمود عاشور مباراة الاهلى والمقاصة التى أقيمت مساء الاثنين وفاز فيها الأحمر برباعية مقابل هدف، واحتسب الهدف الثالث لمحمد شريف بعد جدل عقب ارتطام الكرة بمدافع المقاصة .