شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الاتحاد السكندرى بعد الصعود للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، مكافأة إجادة للاعبي فريقه من "جيبه الخاص"، بعد تحقيق الفوز في ثلاثة من أخر أربعة مباريات والوصول للمربع الذهبي ومنافسة الكبار على مقعد مؤهل للبطولات الإفريقية.

كما صرف محمد مصيلحى، للاعبى الفريق الأول، مكافآت الفوز على الإسماعيلي، تحفيزا للنتائج المميزة التي يحققها الفريق في آخر الجولات بالدوري، حيث حقق زعيم الثغر انتصارا ثمينا على أسوان، ثم فوزا كبيرا على المقاصة، وتعادلا مُرضيا أمام المحلة وعودة للانتصارات مرة أخرى على حساب الإسماعيلى.

وهنأ مصيلحى الجهاز الفنى واللاعبين بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الدراويش والذي أعاد الاتحاد مرة أخرى للمنافسة على مقعد بالمربع الذهبي وبالتالي تعزيز فرص العودة للمنافسات القارية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.