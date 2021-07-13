شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: أتمنى تتويج الزمالك بالدورى.. وقطاع ناشئين إنبى "مميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، عن أمنياته بتتويج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم قائلا: "أتمنى بكل صدق تتويج الزمالك بالدوري ويستمر الفارق على هذا الشكل؛ لأنه النادي الذي أنتمى إليه رغم وجود بعض التفاهات من بعض الأولاد الصغار لكني لا ألتفت لهذا".

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، كواليس زيارة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي لتدريبات الفريق البترولي.

وأكد طولان أن قطاع الناشئين بنادى إنبى يضم مواهب مميزة للغاية، موضحا أنه دفع بثمانية لاعبين من الشباب في مباراته الأخيرة أمام بيراميدز.

وقال المدير الفني لفريق إنبى: "محمد شريف ومحمد مجدي أفشة طلبا زيارة تدريب إنبي اليوم الإثنين، وشريف تحديدا يتواصل معي باستمرار بعد كل مباراة".

وأضاف: "كنا سعداء بمحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورحبنا بهما بشكل كبير ولاعبو الفريق صافحوهم، وجدت روحا طيبة ولديهما وفاء ومرتبطين بالنادي الذي كبَّرهم وقدمهم للجماهير بشكل جيد".

واختتم: "محمد شريف انتقل للأهلي وهو ثاني هداف الدوري وفي المنتخب، وأفشة خرج بشكل جيد وانتقل إلى بيراميدز ومنه إلى الأهلي، ويقدمان مستوى مميز مع الأهلي".