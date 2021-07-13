شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وأتمنى ضم أفشة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن الأزمات المالية المحيطة بفريق القلعة البيضاء، قائلا: بكل صراحة نجتمع كثيرا لكي نعرف هل الوعود التي تم وعدنا بها ستصبح أفعالا أم لا، نحن لدينا أشخاص يلتزمون بجميع ما يقولونه في هذا الوقت.

وقال كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك العديد من المباريات والضغوط للمنافس الذي يعتبر أفضل فريق في إفريقيا والذي سيخوض مباراة نهائي إفريقيا، وبالتالي المنافسة قوية بالفعل".

وأضاف كارتيرون: "انتهى زمن الرجوع للأهلي وبيجيلي عروض من أندية كبيرة.. بس أنا اخترت أكبر وأنجح مع الزمالك، وكنت أتمنى ضم محمد مجدي أفشة للزمالك".

وشدد المدير الفني لفريق الزمالك على أنه يرشح يوسف أوباما للانضمام للمنتخب المصري؛ لأنه لاعب متميز ولم يحصل على فرصة مع الفراعنة، وقال: "وادي دجلة أعاد الحضري لصفوف المنتخب رغم كبر سنه إنه يتمنى تكرار الأمر مع محمد عبد الشافي وشدد على أن الأهلي هو المرشح الأول للبطولة الأفريقية".

واختتم: "الدوري المصري أصعب من البطولة الأفريقية ولدينا الرغبة في الفوز بدرع الدوري الموسم الحالي ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".