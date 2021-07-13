كارتيرون: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا.. وأتمنى ضم أفشة للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن الأزمات المالية المحيطة بفريق القلعة البيضاء، قائلا: بكل صراحة نجتمع كثيرا لكي نعرف هل الوعود التي تم وعدنا بها ستصبح أفعالا أم لا، نحن لدينا أشخاص يلتزمون بجميع ما يقولونه في هذا الوقت.
وقال كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك العديد من المباريات والضغوط للمنافس الذي يعتبر أفضل فريق في إفريقيا والذي سيخوض مباراة نهائي إفريقيا، وبالتالي المنافسة قوية بالفعل".
وأضاف كارتيرون: "انتهى زمن الرجوع للأهلي وبيجيلي عروض من أندية كبيرة.. بس أنا اخترت أكبر وأنجح مع الزمالك، وكنت أتمنى ضم محمد مجدي أفشة للزمالك".
وشدد المدير الفني لفريق الزمالك على أنه يرشح يوسف أوباما للانضمام للمنتخب المصري؛ لأنه لاعب متميز ولم يحصل على فرصة مع الفراعنة، وقال: "وادي دجلة أعاد الحضري لصفوف المنتخب رغم كبر سنه إنه يتمنى تكرار الأمر مع محمد عبد الشافي وشدد على أن الأهلي هو المرشح الأول للبطولة الأفريقية".
واختتم: "الدوري المصري أصعب من البطولة الأفريقية ولدينا الرغبة في الفوز بدرع الدوري الموسم الحالي ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".