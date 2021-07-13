شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: الصبر وعدم الاستعجال "مفتاح" تتويج الأهلى.. وأفشة يتميز بالرؤية والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمد عظيمة، نجم الأهلي ومدرب مصر المقاصة السابق، روشتة فوز الأهلى على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دورى أبطال أفريقيا وتحقيق اللقب العاشر.

وقال محمد عظيمة، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "حكم نهائي أفريقيا أكثر واحد يسعى لأن يظهر بشكل كويس خاصة أنه أول نهائي يحكمه، ولو فيه أخطاء ستكون غير مقصودة ولا يجب أن ننشغل بالحكم لأن معتقدش في الوقت الحالي أن يسعى حكم للانحياز لأحد الفريقين خاصة في ظل الرقابة القوية حاليا من الاتحاد الأفريقي".

وأضاف محمد عظيمة: "أطالب لاعبى الأهلى بالصبر وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمات، والتركيز جدا أمام المرمى ومحاولة استغلال أنصاف الفرص، وأعتقد أن محمد شريف قادر على هز شباك كايزر تشيفز، الذى يسير بمستوى مميز خاصة أنه حابب أنه يسجل ويقود الفريق للبطولة".

وتابع: "محمد مجدى أفشة دوره واضح جدا ولديه عدة مميزات مثل الرؤية والإبداع والتي تمنحه اتخاذ القرار السليم، والذى يعد أحد أهم مفاتيح هجوم الأهلى بالإضافة إلى أنه حلقة الوصل بين كل خطوط الفريق".

وأردف: كايزر تشيفز فريق دفاعى صلب يلعب على الهجمات المرتدة عن طريق كاسترو وسمير نوكوفيتش، وعلى الأهلى التركيز لإنهاء المباراة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتصعب الأمور علينا، والفريق بيدافع كويس وماشية معاه وبيرفع شعار "اللى تكسب به إلعب به".

وقال: "موسيمانى أكيد حافظ كل كبيرة وصغيرة عن كايزر تشيفز وأسلوب لعبهم بفضل أنه من جنوب أفريقيا ودى ميزة للأهلى، ومباراة الوداد المغربى لازم نتعلم منها لأن لاعبى الوداد كانوا مستعجلين في المقابل لاعبى كايزر كانوا مركزين وواقفين صح".

واختتم: "موسيمانى واللاعبون أكيد سيسعون إلى تحقيق التاريخ وتحقيق البطولة وإعادة إنجاز الموسم الماضى الذى تحقق أمام الزمالك ومتعودين على الضغط، وشخصية موسيمانى هادئة وبيقرأ الخصم بشكل كبير، وعلاقته قوية جدا باللاعبين".