يورو 2020: حارس مرمى إيطاليا جيانلويجي دوناروما يفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة

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تم اختيار حارس المنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، كأحسن لاعب في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وأنقذ حارس مرمى المنتخب الإيطالي، البالغ من العمر 22 عاما، شباك منتخب بلاده المعروف باسم أزوري، ليفوز بأول لقب في بطولة أمم أوروبا منذ عام 1968.

ويتأهب دوناروما للانضمام إلى فريق سان-جرمان الفرنسي قادما من فريق أي سي ميلانو.

وحافظ دوناروما، الذي حرم جادون سانشو وبوكايو ساكا من تسجيل ركلتي جزاء، على نظافة شباكه ثلاث مرات خلال البطولة.

ويعتبر حارس المرمى الإيطالي ثاني حارس مرمى يفوز بهذه الميدالية بعد حارس المرمى الدنماركي بيتر شميشيل في عام 1992.

وبلغ مجموع الوقت الذي قضاه دوناروما في بطولة أمم أوروبا 2020 719 دقيقة أي أكثر من أي لاعب آخر.

وقال بعد الفوز على منتخب إنجلترا: "كان أداؤنا مدهشا. لم نتنازل عن شبر واحد".

ومضى قائلا: "حققنا إنجازات منذ البداية، نحن منتخب رائع ونستحق هذا النجاح".

وتم اختيار بيدري لاعب الوسط في فريق برشلونة كأصغر لاعب في البطولة الأوروبية.

ولم يغب بيدري البالغ من العمر 18 عاما سوى دقيقة واحدة عن المباريات التي خاضها المنتخب الإسباني لاروخا. وغادر الملعب في نهاية الوقت بدل الضائع خلال ربع النهائي ضد المنتخب السويسري.

ولم يخض سوى أربع مباريات كبرى قبل انطلاق مباريات أمم أوروبا.

وقال مدير المنتخب الإسباني، لويس إنريكي: "ما قام به بيدري في هذه البطولة في سن 18 عاما لم يسبق أن قام به لاعب آخر".

وتابع قائلا: "بل وحتى أندريس إنييستا لم يقم بذلك، إنه أمر لا يصدق، إنه شيء فريد من نوعه".

وأنهى كريستيانو رونالدو البطولة باعتباره أكبر هداف في البطولة؛ إذ سجل خمسة أهداف.

وسجل هداف منتخب التشيك، باتريك تشيك، أيضا نفس عدد الأهداف، لكن رونالدو الذي يلعب لصالح المنتخب البرتغالي فاز باللقب بعدما أنهى المباراة لصالح منتخب بلاده بفضل تمريرة ضد المنتخب الألماني.