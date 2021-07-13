شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى بالزمالك: مصطفى فتحى لا يعانى من إصابة مزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، إن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة لا يعانى من أى إصابات مزمنة كما تردد فى الفترة الأخيرة .

وقال أسامة، فى تصريح لبرنامج جمهور الثالثة، الذى يذاع على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إنه سافر مع فتحى إلى ألمانيا وأجرى عملية بسيطة و من بعدها لم يشتكى من إصابات الركبة.

وأشار أسامة إلى أن إصابات حازم إمام لاعب الفريق المتكررة قضاء وقدر وليست لها أسباب معينة .

وقام مسئولو نادي الزمالك بأول تحرك رسم لاستعادة مصطفي فتحي، حيث تم إخطار اللاعب بشكل رسمي أنه سيتواجد في قائمة الموسم الجديد، وطالبه النادي الأبيض بعدم النظر لأى عروض يحصل عليها سواء من داخل أو خارج مصر.

ورفض نادي الزمالك طلب نظيره سموحة بتجديد إعارة مصطفي فتحي أو شرائه بشكل نهائي، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لجهود اللاعب بالموسم الجديد، وقناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بإمكانياته الفنية والبدنية.

الزمالك أخطر مصطفى فتحي بشكل رسمي عودته للفريق الموسم المقبل ومطالبته بتجهيز نفسه للعودة بعدما نما إلى علم مسئولو الأبيض اهتمام بعض الأندية في الدوري بضم اللاعب، على رأسهم سموحة المعار لصفوفه بعد تألقه اللافت للنظر وتسجيل 10 أهداف في الموسم الجاري.