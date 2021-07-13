شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: شيكابالا مثل "روبن" وأى مدافع يعانى أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، هدف شيكابالا الذي تكرر في الأهلي مرتين على التوالي، قائلا: "شيكابالا يذكرني بـالهولندي الطائر أرين روبن، يتنبأ دائمًا بما سيفعله المدافع، وأي مدافع سيُعاني أمام شيكابالا، وأنا أقدر موقف النادي الأهلي أمام ما حدث مع شيكابالا من سباب وتنمر".

وأكد كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "شيكابالا شخص يتمتع بالنجومية وبالتالي دائمًا يتعرض للضغوط، وأقدر موقف موسيماني وتضامنه مع اللاعب عندما تعرض للسباب، هناك منافسة بين الناديين ولكن على المشجعين التخلي عن بعض الأفعال السخيفة".

وتابع المدير الفني للزمالك: "من الصعب أن أقول من هو أفضل لاعب في الأهلي، لأن الأهلي نجح في الفوز علينا في مباراة الدور الأول، وفي المباراة الثانية تعادلنا وكانت مباراة متوازنة، ولكن ما أقوله إن مستوى فريق الزمالك تقدم فنيًا وهذا أمر يسرني".

واضاف كارتيرون: "الأمر صعب للغاية بدون جماهير، أريد أن أرى الجماهير كما رأيتهم أمام الترجي في السوبر الإفريقي وكما رأيتهم أمام الأهلي في السوبر، ولكن الظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، وأتمنى أن أراهم قريبًا".

وختم كارتيرون: "امتلك عروضا كثيرة للرحيل، لكني أريد الاستمرار مع الزمالك".