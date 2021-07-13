شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سعيد بموقف موسيمانى مع شيكابالا.. والتحكيم المصرى الأفضل فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن امتناه للجهاز الفني ولاعبى الأهلى لموقفهم النبيل مع شيكابالا ضد العنصرية والتنمر، قائلا: "أقدر وقوف موسيماني والأهلي مع شيكابالا ضد بعض المضايقات التي تعرض لها، لأن تلك هي الروح الرياضية".
وأكد كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن التحكيم المصري يسير بشكل جيد للغاية وأنه في مستوى متقدم عن باقي الدوريات في القاهرة السمراء قائلا: "التحكيم في مصر هو الأفضل في إفريقيا".
وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أن لديه ثقة في حسين لبيب رئيس النادي، وأنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلوأن تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي.
وأوضح كارتيرون أن المنافسة مع الأحمر قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير، وأن التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا، مشددا على أن موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، لكن ليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.