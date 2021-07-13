شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: سعيد بموقف موسيمانى مع شيكابالا.. والتحكيم المصرى الأفضل فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، عن امتناه للجهاز الفني ولاعبى الأهلى لموقفهم النبيل مع شيكابالا ضد العنصرية والتنمر، قائلا: "أقدر وقوف موسيماني والأهلي مع شيكابالا ضد بعض المضايقات التي تعرض لها، لأن تلك هي الروح الرياضية".

وأكد كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن التحكيم المصري يسير بشكل جيد للغاية وأنه في مستوى متقدم عن باقي الدوريات في القاهرة السمراء قائلا: "التحكيم في مصر هو الأفضل في إفريقيا".

وأكد المدير الفني لفريق الزمالك أن لديه ثقة في حسين لبيب رئيس النادي، وأنه ينتظر تنفيذ وعوده المادية خلال الفترة المقبلوأن تأجيل مباريات الدوري فرصة لتقليل فارق المباريات مع الأهلي.

وأوضح كارتيرون أن المنافسة مع الأحمر قوية على درع الدوري وستستمر حتى النفس الأخير، وأن التحكيم المصري هو الأفضل في أفريقيا، مشددا على أن موسيماني مدير فني كبير ويقوم بعمل رائع، لكن ليس هناك اختلاف بين أهلي فايلر وموسيماني.