شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونور الطيب بطلي الاسكواش يرزقان بفريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق ثنائي الاسكواش، علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال، ونور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات، بابنتهما الأولى فريدة، حيث كانت الطيب قد أعلنت اعتزالها اللعبة في وقت سبق بسبب الحمل، إلا أنها تركت الباب مفتوحاً للعودة في الفترة المقبلة.

ويستعد علي فرج للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



علي فرج

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، صاحب الـ21 عاما، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.