شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخضع لجلسات علاج طبيعى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع صالح جمعة، لاعب وسط فريق سيراميكا، لبرنامج علاج طبيعى قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد في السمانة.
وعانى جمعة من شد في عضلة السمانة عقب مباراة أسوان قبل التوقف الحالي للدوري الممتاز، وأجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في السمانة، غاب بسببها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.
وخضع صالح جمعة لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف طبيب التأهيل بالفريق، واقترب من التعافي والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن فريق سيراميكا ينتظم في معسكر مغلق لمدة 7 أيام بأحد فنادق القاهرة قبل مباراة الأهلي المقرر لها 5 أغسطس القادم بالدوري الممتاز.
ويرى ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن صالح جمعة قطع شوطا كبيرا في استعادة لياقته وجاهزيته الفنية والبدنية في المباريات الأخيرة، لكنه ما زال يطالب اللاعب ببذل المزيد من الجهد للوصول للمكانة التي يستحقها.
وعقد ضياء السيد جلسة مع اللاعب في الأيام الأخيرة طالبه فيها بالاجتهاد أكثر في التدريبات والمباريات للوصول للفورمة التي يجب أن يكون عليها، لكنه أثنى على تطور اللاعب الذي كان يخوض 20 دقيقة بحد أقصى كل مباراة، وتطور لخوض 80 و90 دقيقة في المباريات الأربع الأخيرة.
وقال السيد للاعبه: "أنت سيد قرارك، إذا كنت تريد صالح الذي يعرفه الجميع فهذا هو اختيارك ولديك كل الإمكانيات الفنية التي تؤهلك للتوهج من جديد، ووصلت لـ75 من مستواك، لكننى أثق أن لديك المزيد".
وطلب الجهاز الفني لسيراميكا من صالح جمعة بضرورة منح التدريبات البدنية فترة أكبر لفقدان بعض الوزن الذي يظهر على اللاعب في المباريات ويعوق تقديم المستوى المنتظر منه وفقا لقدراته الفنية.
اللاعب المُلقب بالمايسترو ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وقرر مسئولو الأبيض إحالة ملف التعاقد معه للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمعرفة رأيه الفنى بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.