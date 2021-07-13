شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخضع لجلسات علاج طبيعى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع صالح جمعة، لاعب وسط فريق سيراميكا، لبرنامج علاج طبيعى قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بشد في السمانة. وعانى جمعة من شد في عضلة السمانة عقب مباراة أسوان قبل التوقف الحالي للدوري الممتاز، وأجرى أشعة أثبتت إصابته بشد في السمانة، غاب بسببها عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية. وخضع صالح جمعة لجلسات علاج طبيعي خلال الفترة الأخيرة تحت إشراف طبيب التأهيل بالفريق، واقترب من التعافي والمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. يذكر أن فريق سيراميكا ينتظم في معسكر مغلق لمدة 7 أيام بأحد فنادق القاهرة قبل مباراة الأهلي المقرر لها 5 أغسطس القادم بالدوري الممتاز.