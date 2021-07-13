شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا نية للتفريط في جنش والتجديد لأشرف بن شرقي "مسألة وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدردير، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضا رسميا من نادي فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة ''بحري''، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف الدردير، في تصريحات تليفزيونية: "جنش حارس مرمى متميز ولا غنى عنه داخل صفوف الزمالك، والحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية، يقف عائقا أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز".

واختتم الدردير: أشرف بن شرقي اقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك، ومن المقرر عقد جلسة مع اللاعب ووكيله كريم البولق بشأن تجديد التعاقد، وهناك ترحيب من اللاعب بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وفى سياق آخر قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشيئن بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي،

ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.