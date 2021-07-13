شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا بالدورى حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات الأخيرة في جدول الدوري هذا الموسم، حيث سيخوض فريق سيراميكا 7 مباريات حتي نهاية الموسم ، وجاءت مباريات الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة المتبقية كالتالي..

الأهلى × سيراميكا على ستاد السلام مؤجل من الجولة 26 يوم 5 أغسطس المقبل الساعة 9 مساءا

المقاصة × سيراميكا على ستاد المقاولون العرب في الجولة 29 يوم 8 أغسطس المقبل الساعة 9 مساءا

غزل المحلة × سيراميكا على ستاد السويس في الجولة 30 يوم 11 أغسطس المقبل الساعة 7 مساءا

الاتحاد السكندرى × سيراميكا على ستاد الإسكندرية في الجولة 31 يوم 14 أغسطس المقبل الساعة 9 مساءا

الزمالك × سيراميكا على ستاد السويس الجديد في الجولة 32 يوم 20 أغسطس المقبل الساعة 7 مساءا.

دجلة × سيراميكا على ستاد السلام في الجولة 33 يوم 23 – 22 أغسطس المقبل

الإسماعيلى × سيراميكا على ستاد السويس الجديد في الجولة 34 يوم 25 – 26 أغسطس المقبل

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، خوض 3 مباريات ودية، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنهم سيخوضون خلال الفترة القادمة عددا من المباريات الودية أمام البنك الأهلي يوم 14 من شهر يوليو الجاري، ثم مواجهة شباب فريق سيراميكا يوم 15 من نفس الشهر وبعدها مواجهة أسوان يوم 16.

أكد المدير الفني لفريق سيراميكا أنه طالب اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وتحسين النتائج للمنافسة على المربع الذهبي، مشيرا إلى أن اليوم الجمعة إجازة من التدريبات، ثم بعد ذلك سيستأنف المران يومي السبت والأحد القادمين.

وفى سياق متصل وضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع، موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات؛ بسبب الإيقاف وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.