شكرا لقرائتكم خبر عن بدر حامد: طارق يحيي مستمر.. وما حدث تبديل مناصب فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، مدير قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن مهام منصبه تتمثل في اختيار مدربين لكل القطاعات بالنادي في الفترة المقبلة، مضيفا: "طارق يحيي مستمر في النادي ولم يرحل".

وقال حامد، فى تصريحات تليفزيونية: "ما حدث هو تغيير مناصب بيني وبين طارق يحيي، طارق يتولى حاليًا منصب مدير قطاع الناشئين ومنصبي هو مدير قطاع الكرة".

وأضاف: "سيتم تعيين أحمد الشاذلي وسيتولى تدريب إحدى فرق القطاعات، بجانب محمد مصطفى ممس وأحمد عبد الرؤوف وعامر صبري".

وفى سياق متصل قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها تعيين بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة، على أن تتعامل أجهزة الإعلام المختلفة وتستقي معلوماتها من المنظومة الإعلامية بالنادي فقط.

واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي،

ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.