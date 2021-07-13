شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عظيمة: علاقة موسيمانى باللاعبين سر نجاحه.. وكايزر فريق دفاعى صلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عظيمة، نجم الأهلي ومدرب مصر المقاصة السابق، أن علاقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى ولاعبى الأهلى سر نجاح الفريق، والأحمر قادر على التتويج باللقب العاشر في دورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد عظيمة، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "بشكر إدارة مصر المقاصة واللاعبين اللى اشتغلوا معايا وحققنا الهدف المطلوب منا خلال الثلاثة شهور، وكنت متفق على الرحيل قبل مباراة الزمالك بسبب الظروف المالية الصعبة وفضلت إنهاء الأمور بشكل مرضى وأتمنى لهم التوفيق وأسعى لتجربة جديدة سواء في الدوري المصرى أو خارجيا".

وأضاف محمد عظيمة: "خبرات وقدرات الأهلى حسمت مباراة المقاصة والكرة الجماعية سهلت على الأهلى تحقيق الفوز الكبير وكان فيه تعاون كبير بين اللاعبين والروح حلوة ظهرت في أهداف الأحمر".

وتابع: كايزر تشيفز فريق دفاعى صلب يلعب على الهجمات المرتدة عن طريق كاسترو وسمير نوكوفيتش، وعلى الأهلى التركيز لإنهاء المباراة في أقرب وقت ممكن حتى لا تتصعب الأمور علينا، والفريق بيدافع كويس وماشية معاه وبيرفع شعار "اللى تكسب به إلعب به".

واستطرد: "موسيمانى أكيد حافظ كل كبيرة وصغيرة عن كايزر تشيفز وأسلوب لعبهم بفضل أنه من جنوب أفريقيا ودى ميزة للأهلى، ومباراة الوداد المغربى لازم نتعلم منها لأن لاعبى الوداد كانوا مستعجلين في المقابل لاعبى كايزر كانوا مركزين وواقفين صح".

واختتم: "موسيمانى واللاعبون أكيد سيسعون إلى تحقيق التاريخ وتحقيق البطولة وإعادة إنجاز الموسم الماضى الذى تحقق أمام الزمالك ومتعودين على الضغط، وشخصية موسيمانى هادئة وبيقرأ الخصم بشكل كبير، وعلاقته قوية جدا باللاعبين".