كارتيرون: أرشح هذا اللاعب للمنتخب.. والدوري أصعب من إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه يرشح يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق للانضمام لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن بطولة الدوري أصعب من المنافسة على دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون، في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس": "أرشح يوسف أوباما للانضمام للمنتخب، فهو لاعب مميز ولم يحصل على فرصة ولم يتم اختباره بشكل كافي وأعتقد أنه سيكون إضافة للفريق".

وأضاف: "ننتظر الكثير من يوسف أوباما، أوباما يعاني من أمر أعلمه جيدا لأنه نشأ في النادي، دائما ما نكون أكثر قسوة مع أبناء النادي مثل أوباما".

وتابع: "أفضل مركز ليوسف أوباما بين المهاجم وصانع الألعاب، حيث يبذل مجهودا كبيرا ويركض كثيرا في كل مباراة ومستواه في تقدم ملحوظ".

وعن محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك، أكد كارتيرون أن السن قد لا يمنعه من الانضمام لمنتخب مصر قائلا: "وادي دجلة أعاد عصام الحضري للمنتخب رغم كبر سنه، وأتمنى تكرار الأمر نفسه مع عبدالشافي الذي يحظى باحترام كبير من قبل زملاءه".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح كارتيرون: "الأهلي أقوى بكثير من كايزر تشيفز، لكن من الصعب التنبؤ بنتيجة المباراة النهائية، كايرز تشيفز استطاع ضد الوداد أن يحقق نجاحا ساحقا واستحوذوا على الكرة بنسبة 80% في المباريات، وحارس كايزر تشيفز مميز أيضا".

وأكد: "الدوري المصري أصعب من دوري أبطال إفريقيا نظرا لتعلقها بالحفاظ على المستوى لفترة طويلة بسبب عدد الأيام التي تُلعب فيها المسابقة، أما دوري الأبطال فهو بعض المباريات التي تعتبر أقل صعوبة وأقل من عدد مباريات الدوري".

وواصل: "الجماهير تطالبنا بالفوز بالدوري وكأس مصر بعد الإقصاء من دوري الأبطال، سنحاول حصد اللقبين، سعيد لأن الأهلي بدأ في لعب مبارياته المؤجلة لأن ذلك سيساعدنا في تحديد موقفنا من المنافسة في البطولتين".

وأكمل: "علينا توجيه التحية لمصطفى فتحي على ما يقوم به هذا الموسم مع سموحة، لكني لن أرد على سؤال عودتهم للزمالك من عدمها، كما أن مصطفى محمد لديه القدرة على اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، خاصةً أن لعبه مع مصطفى جالاتا سراي يجعل طموحه يرتفع للعب في دوري أقوى".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالحديث عن مصير النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الفترة المقبلة قائلا: "لو كنت مكان محمد صلاح لذهبت إلى باريس سان جيرمان، الفريق في طريقه للتحسن وسيحقق لقب دوري أبطال أوروبا يومًا ما، لكنه يؤدي بشكل ممتاز في ليفربول".