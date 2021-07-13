كارتيرون: شيكابالا يذكرني بروبين.. ولن أعود للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن محمود شيكابالا قائد الفريق يذكره باللاعب الهولندي آريين روبين نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق، مشيرا إلى أنه يفضل البقاء في القلعة البيضاء عن العودة للنادي الأهلي.

وقال كارتيرون، في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس": "شيكابالا يذكرني بآريين روبين، يتنبأ بما سيفعله المدافع الذي يواجهه والمدافعون يجدون صعوبة كبيرة أمامه".

وأضاف: "شيكابالا يتعرض لضغوط قوية وهذا قدر النجوم، وأقدر موقف وقوف الأهلي والمدير الفني بيتسو موسيماني مع شيكابالا ضد ما حدث له من بعض المضايقات من شتائم وهجوم عليه خلال الفترة الماضية، لأن تلك هي الروح الرياضية".

وأوضح: "هناك منافسة بين الأهلي والزمالك، لكن على بعض المشجعين تجنب بعض الأفضل السخيفة والتحلي بالروح الرياضية".

وعن الفترة التي قضاها مع الأهلي، قال كارتيرون: "الأمور كانت تعتمد على الكثير من الأشياء، لعبنا مباريات في ظروف وتوقيتات صعبة ولم تخدمني، وبالنسبة لي، أعطيت ما استطعت أن أعطيه وبذلت قصارى جهدي وقمت بعمل جيد، لكني أحمل ذكريات طيبة مع الأهلي".

وأتم المدير الفني الفرنسي قائلا: "العودة لتدريب الأهلي مرة أخرى؟ سأظل في نادي الزمالك، سعيد بتواجدي في الزمالك، الجميع يشجعني هنا وأقدر ذلك الشعور، لدي عروض كثيرة للرحيل، الأمر ليس ماديًا، لكني أفضل الاستمرار مع الزمالك وأرغب في النجاح وأريد أن أعيش لحظات سعيدة وقوية".