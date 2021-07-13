كارتيرون: التحكيم المصري الأفضل في إفريقيا.. والمنافسة شديدة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن التحكيم في مصر هو الأفضل غي إفريقيا، مشيرا إلى أن المنافسة مع الأهلي في بطولة الدوري ستستمر حتى النهاية.

وقال كارتيرون، في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس": "المنافسة مع الأهلي على درع الدوري شديدة وقوية وستستمر حتى النفس الأخير، الأهلي هو أفضل فريق في إفريقيا وسيلعب نهائي البطولة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "من الصعب تحديد أفضل لاعب في الأهلي، الفريق نجح في الفوز بمباراة وتعادلنا في المباراة الأخرى، في المباراة الماضية كانت الأمور متوازنة، لكن الزمالك تقدم بالطبع على المستوى الفني في المباريات الماضية وأنا سعيد بذلك".

وتابع: "التحكيم المصري هو الأفضل في قارة إفريقيا، ويجب أن بحث عن الفوز في كل المباريات المتبقية دون البحث عن الأعذار أو المبررات عن عدم النجاح".

وعن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قال كارتيرون: "مدرب أعرفه جيدا، وواجهته عندما كنت في مازيمبي حين كان مدربًا صنداونز، ومنذ توليه تدريب الأهلي وهو يقوم بعمل رائع، هو مدرب كبير وحصد المزيد من الألقاب، أحاول فهم استراتجيته وإن كانت لدي رغبة في التغلب عليه، إلا أنني أحترمه كثيرا".

وأتم كارتيرون قائلا: "ليس هناك اختلافات كبيرة بين الأهلي مع فايلر والأهلي مع موسيماني، إذا استمر فايلر كان سيفوز بدوري أبطال إفريقيا، لكن موسيماني قاد الأهلي للمباراة النهائية أيضًا في النسخة الجارية، واستطاع الحصول على لقب النسخة الماضية".