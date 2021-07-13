الزمالك: ساسي يدغدغ مشاعر الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لن يجدد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه يدغدغ مشاعر جماهير القلعة البيضاء.

وقال الدردير، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مساء الإثنين: "فرجاني ساسي تقريبا لن يجدد عقده مع الزمالك، لا أستطيع حسم موقفه بشكل نهائي إلا عن طريق النادي".

وأضاف: "بكل أسف ساسي يداعب مشاعر الجماهير، إذا يظهر عبر إنستجرام بشعار الزمالك ويدغدغ مشاعر الجماهير، فليأت لمصر ويدغدغ مشاعر مجلس الإدارة بالجلوس من أجل التفاوض".

يُذكر أن فرجاني ساسي كشف في وقت سابق أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبا، في الوقت الذي لم يعد فيه حتى الآن إلى مصر بعد السفر لتونس.