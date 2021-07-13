حلمي طولان يكشف كواليس زيارة ثنائي الأهلي لتدريبات إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، كواليس زيارة محمد شريف ومحمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي لتدريبات الفريق البترولي، مشيرا إلى أنه يتمنى تتويج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال طولان، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين: "محمد شريف ومحمد مجدي أفشة طلبا زيارة تدريب إنبي اليوم الإثنين، شريف يتواصل معي باستمرار بعد كل مباراة".

وأضاف: "كنا سعداء بمحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورحبنا بهما بشكل كبير ولاعبو الفريق صافحوهم، وجدت روحا طيبة ولديهما وفاء ومرتبطين بالنادي الذي كبَّرهم وقدمهم للجماهير بشكل جيد".

وتابع: "محمد شريف انتقل للأهلي وهو ثاني هداف الدوري وفي المنتخب عن طريق إنبي، وأفشة خرج بشكل جيد وانتقل إلى بيراميدز ومنه إلى الأهلي، والثنائي يقدم مستوى رائعا مع الأهلي".

وأتم مدرب إنبي قائلا: "أتمنى بكل صدق تتويج الزمالك بالدوري ويستمر الفارق على هذا الشكل لأنه النادي الذي أنتمى إليه رغم وجود بعض التفاهات من بعض الأولاد الصغار لكني لا ألتفت لهذا".