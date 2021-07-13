لائحة المسابقات تكشف مصير هدف الأهلي الجدلي أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة حول هوية صاحب الهدف الثالث في مباراة الأهلي أمام مصر للمقاصة خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري We المصري خاصة وأن الأمر بات متعلقًا بالتنافس على لقب هداف المسابقة.

الخليج 365 تواصل مع المكتب الإعلامي لـ"فيفا" الذي أكد أن النص المتواجد في لوائح الاتحاد الدولي، متعلق بآلية احتساب الهدف سواء كان للمهاجم أو هدف ذاتي في البطولات تخضع لتنظيمه المباشر، وليس البطولات التي ينظمها اتحاد محلي أو قاري.

وتضمنت لائحة اتحاد الكرة مادة حول الأهداف المسجلة، وأشارت إلى أن تسجيل الأهداف بناء على تقرير حكم المباراة، وفي حالة الأهداف الجدلية يتم تشكيل لجنة بحضور حكم المباراة لمراجعة شريط المباراة وتحديد هوية مسجل الهدف.

وعلم الخليج 365 من مصادره، أن حكم المباراة محمود عاشور قام باحتساب الهدف لصالح محمد شريف، بداعي أن محمد دسوقي مدافع المقاصة لم يقم بمحاولة للعب الكرة لكنها ارتطمت به بعدما تصدى لها الحارس.