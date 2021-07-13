كايرز تشيفز يتحدى الأهلي: سنحقق المفاجآة.. ولا ننظر لموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد فينا مافوزا المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أن النادي الأهلي منافسه في نهائي دوري أبطال إفريقيا هو المرشح الأبرز لحصد اللقب، لكن فريقه سيحقق المفاجأة.

ويشهد السبت المقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال مافوزا :"لم يعتقد أحد أننا سنتأهل إلى المباراة النهائية، كنا دائماً خارج الترشيحات والتوقعات، لكننا صنعنا المفاجآت".

وأضاف مافوز :"في النهائي نعلم أن الأهلي هو المرشح الأول، لكننا سنحقق المفاجأة من جديد، لاعبونا جاهزون للفوز، وسنكتب اسمنا بعد المباراة على كأس دوري أبطال إفريقيا".

وتابع مسئول كايزر تشيفز :"وجودنا في المباراة النهائية لحظة تاريخية لم تحدث من قبل، نسعى لكتابة التاريخ بعد إنشاء نادينا بـ51 عاماً، علينا أن نجعل جنوب إفريقيا فخورة بنا".

وعن مدرب الأهلي قال مافوزا :"بيتسو موسيماني يقدم عملاً رائعاً، لكننا لا ننظر للمدرب لكونه من جنوب إفريقيا، ننظر للنادي الأهلي وطريقة لعبه بشكل عام، وليس لأفراده".

وأنهى مافوزا :"نعرف أن الأهلي يجيد البناء من الخلف ولديه سمات عديدة لكننا لن نخبركم بها بالطبع، نسعى لمباغتة الأهلي وتحضير المفاجآت له في النهائي، نحن لا نطيق الانتظار".