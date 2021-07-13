الامارات | بالصور.. كأس أوروبا تصل إلى روما

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كأس أوروبا تصل إلى روما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المنتخب الإيطالي المتوّج بطلاً لأوروبا بعد فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح، إلى روما، فجر أمس، وسط احتفالات عمّت البلاد من شمالها إلى جنوبها.

وخرج قائد «الأتزوري» جورجو كييليني من الطائرة رافعاً الكأس القارية أمام عدد كبير من أنصار المنتخب جاؤوا للاحتفال باللقب الاوروبي الثاني في تاريخ المنتخب بعد عام 1968.

وقفز ظهير أيسر منتخب إيطاليا ليوناردو سبيناتسولا الذي تعرض لإصابة في وتر أخيل في نصف النهائي ضد إسبانيا على درجات سلم الطائرة، قبل أن يسير على مدرج المطار مستعيناً بعكازيه وسط تصفيق رجال وسائل الإعلام والأفراد العاملين في المطار، الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع الأبطال. وتوجّه أفراد المنتخب بعد ذلك إلى فندق قريب حيث سيخلدون إلى الراحة بضع ساعات قبل أن يتم استقبالهم لاحقاً من قبل رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا (79 عاماً) الذي تابع المباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن مساء الأحد.

كما تواجد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، حيث التقط صور سيلفي. وكان الآلاف من أنصار المنتخب خرجوا إلى الشوارع بعد نهاية المباراة النهائية مطلقين العنان للأناشيد والألعاب النارية في مختلف المدن الإيطالية.

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