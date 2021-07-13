الامارات | الشارقة يواجه بني ياس ودياً في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه بني ياس ودياً في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية في «تويتر»، أن نادي بني ياس وافق على طلب الشارقة خوض مباراة ودية بين الفريقين الأحد المقبل على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022، علماً أن آخر لقاء جمع الفريقين كان ضمن الجولة 23 في دوري الخليج العربي الموسم المنصرم، وانتهى بالتعادل 1-1، وحل بني ياس وصيفاً للجزيرة «بطل الدوري»، وجاء الشارقة في المركز الرابع.

ويخوض الشارقة حالياً معسكر إعداد داخلياً في مدينة خورفكان يستمر حتى 18 الجاري، ويشارك فيه 28 لاعباً بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

ويسعى الشارقة إلى تجهيز فريقه بشكل جيد للموسم المقبل، والعودة إلى منصات التتويج بالبطولات مجدداً.

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