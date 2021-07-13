الامارات | «الوادي» يظفر بكأس الوثبة ببراعة في رومانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي» يظفر بكأس الوثبة ببراعة في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار المُلاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واتسم السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5000 يورو، بالإثارة والتشويق، وسط مشاركة ستة خيول مولودة في رومانيا وفرنسا وبولندا، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني.

ولم يترك «الوادي» بإشراف وقيادة إيفان ايفانوف، أي فرصة لمنافسيه، حيث عرف فارسه كيف يتعامل مع مجريات السباق، وفرض نفسه بقوة، حين تصدر اعتباراً من عمق المستقيم، ليسجل انتصاراً لافتاً، ويحصل على الجائزة المالية الأولى. وتفوق «الوادي» بفارق مريح عن صاحب المركز الثاني «ألادورا» لفلورين سوتا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة أوكتافيان ساندو، مسجلاً زمناً قدره 2:03:50 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «زارا» لدوشيتا كوزمين فالنتين، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين أتانسوف.

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